На Камчатке медведь напал на туристку из Москвы, женщина госпитализирована с серьёзными травмами головы и рук.

"В районе реки Быстрая на московскую туристку напал медведь. Женщина 1971 года рождения на десять дней приехала с семьей, чтобы посмотреть красоты Камчатки. На второй день отдыха, после сплава по реке Быстрая, группа остановилась в лагере на обед. Вопреки рекомендациям гидов гостья вышла за пределы лагеря и зашла недалеко в лес. Там на неё напал медведь. Хищник нанес туристке серьезные раны головы и рук. Женщине оказали первую помощь и доставили в краевую больницу ", — говорится в сообщении правительства Камчатской области.