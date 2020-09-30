На Камчатке медведь напал на туристку из Москвы, женщина госпитализирована с серьёзными травмами головы и рук.
"В районе реки Быстрая на московскую туристку напал медведь. Женщина 1971 года рождения на десять дней приехала с семьей, чтобы посмотреть красоты Камчатки. На второй день отдыха, после сплава по реке Быстрая, группа остановилась в лагере на обед. Вопреки рекомендациям гидов гостья вышла за пределы лагеря и зашла недалеко в лес. Там на неё напал медведь. Хищник нанес туристке серьезные раны головы и рук. Женщине оказали первую помощь и доставили в краевую больницу ", — говорится в сообщении правительства Камчатской области.
Позже охотники застрелили агрессивного медведя. Отмечается, что зверя прикормили туристы.
"В районе села Малки в месте впадения реки Поперечная в реку Быстрая вечером 29 сентября охотоведы застрелили медведя, ранее напавший на женщину в этом районе. Медведь возрастом 3-4 года был прикормлен туристами, производящими сплав по реке Быстрая", — сообщает региональное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.
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