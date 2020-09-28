Работающие пенсионеры платят подоходный налог и все взносы, поэтому государство должно вернуть индексацию их пенсий, считает депутат Нилов.
"Они пенсию свою заработали. Надо не забывать, что работающий пенсионер обеспечивает начисление подоходного налога и взносов во все социальные фонды. И сколько бы пенсионер не заработал, ему могут пересчитать пенсию 1 апреля только на три балла, то есть примерно на 300 рублей. Это тоже несправедливо", — сказал Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью NEWS. ru.
Работающие пенсионеры вынуждены идти на различные уловки, чтобы не потерять в деньгах.
"Сегодня действует норма, по которой работающий пенсионер получает страховую пенсию без индексации. Такая несправедливость толкает пенсионеров на различные уловки: от увольнения перед индексацией и дальнейшее трудоустройство после получения выплат до работы без официального оформления. Мы должны благодарить наших пенсионеров, которые продолжают работать, потому что это государству выгодно, а оно бьёт их по рукам, заставляя работать в серой, черной зонах, либо вообще отказаться от работы", — сказал Нилов.
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.