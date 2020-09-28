В Госдуме хотят вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры платят подоходный налог и все взносы, поэтому государство должно вернуть индексацию их пенсий, считает депутат Нилов.

"Они пенсию свою заработали. Надо не забывать, что работающий пенсионер обеспечивает начисление подоходного налога и взносов во все социальные фонды. И сколько бы пенсионер не заработал, ему могут пересчитать пенсию 1 апреля только на три балла, то есть примерно на 300 рублей. Это тоже несправедливо", — сказал Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью NEWS. ru.

Работающие пенсионеры вынуждены идти на различные уловки, чтобы не потерять в деньгах.