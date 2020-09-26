Михаил Ефремов лишился и свободы, и денег

Актер, отсиживающий срок в московской тюрьме, лишился дохода еще до своего заключения.

Виной финансовых злоключений Ефремова стала эпидемия коронавируса, лишившая актера возможности выходить на сцену.

Он числился предпринимателем, так как творчество было регламентировано индивидуальными контрактами. Театр "Современник" заключал с Ефремовым контракты на сумму более 32 миллионов рублей. За каждый выход на сцену актеру платили от 100 до 200 тыс. рублей.

Отмененный из-за пандемии театральный сезон оставил актера без работы. Поклонники артиста предполагают, что именно безработица толкнула Ефремова на то, чтобы сесть за руль в нетрезвом виде. Лишенный дисциплинирующей работы в театре, актер якобы потерял над собой контроль.

Опыт карантина доказывает, что многие россияне, вырванные из привычного круга жизни, начали вести себя не лучшим образом.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Ефремов даже в тюрьме строит творческие планы.