Михаил Ефремов мечтает о создании тюремного театра

Михаил Ефремов, получивший 8 лет тюрьмы за смертельное ДТП, не оставляет творческих планов.

Побритый налысо артист в четырехместной камере читает пьесу Ивана Охлобыстина, написанную специально для него.

Ефремов выразил готовность применить свой актерский дар для организации досуга заключенных. В тюрьме, где сидит артист, есть просторный хорошо оборудованный актовый зал. Ефремов полон энтузиазма и готов создать театральный кружок, в котором заключенные будут перевоспитываться посредством драматического искусства. Соприкосновение с прекрасным должно положительно повлиять на оступившихся сограждан.

Предыдущий опыт приобщения к театральному делу заключенных тюрьмы оказался не очень удачным. Удастся ли талантливому лицедею завоевать авторитет собратьев по несчастью и разжечь огонь любви к искусству у тех, кого жизнь выбросила "на обочину".

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Михаил Ефремов в тюрьме отвечает на письма.