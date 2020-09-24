Победив на выборах под Костромой, уборщица стала главой поселения

Победившая на выборах в Костромской области уборщица вступит в должность главы администрации поселения 1 октября.

"Марина Удгодская, выдвинутая областным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", набрала 61,7% голосов. Ее конкурент от "Единой России" — действующий глава поселения Николай Локтев — получил поддержку 34,04% избирателей. На момент выборов Удгодская работала на должности уборщицы служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения", — сообщила председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Чухломского района Елена Осипова.

Ранее СМИ сообщили, что Удгодская по просьбе прежнего главы администрации поселения была техническим кандидатом на выборах в Повалихинском сельском поселении Чухломского района Костромской области.