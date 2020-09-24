Победившая на выборах в Костромской области уборщица вступит в должность главы администрации поселения 1 октября.
"Марина Удгодская, выдвинутая областным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", набрала 61,7% голосов. Ее конкурент от "Единой России" — действующий глава поселения Николай Локтев — получил поддержку 34,04% избирателей. На момент выборов Удгодская работала на должности уборщицы служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения", — сообщила председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Чухломского района Елена Осипова.
Ранее СМИ сообщили, что Удгодская по просьбе прежнего главы администрации поселения была техническим кандидатом на выборах в Повалихинском сельском поселении Чухломского района Костромской области.
"Марина Удгодская уведомлена нами о том, что избрана главой администрации Повалихинского сельского поселения и 1 октября, на десятый день после опубликования результатов выборов, она должна вступить в должность. Информации о том, что она не собирается быть главой поселения, у нас нет", — сообщила Осипова.
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