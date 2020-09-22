Алексей Навальный осмысливает предсмертный опыт в Instagram-постах

Известный российский оппозиционер рассказывает, что 20-летнюю годовщину супружества пропустил, так как находился в коме.

Политик выражает огромную благодарность супруге, которая одна вселяла в него надежду на выздоровление. Алексей Навальный сравнивал такую ситуацию с классическим киносюжетом, когда человек находится в коме, а его возлюбленная проявляет о нем трогательную заботу.

"Я спал, и спал, и спал. Юля приходила, говорила со мной, пела мне песенки, включала музыку. Врать не буду — ничего не помню, — пишет Навальный в Instagram-посте. — Все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. Даже если мне удается разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о таинственной спутнице Навального, сопровождавшей его во время поездки в Томск.