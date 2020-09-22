Мария Певчих, сопровождавшая Алексея Навального во время его поездки в Томск, оказалась весьма непростой девушкой.
Об этом рассказал юрист Илья Ремесло, который "навёл" о ней справки.
"Навёл кое-какие справки. Мария Певчих — весьма неглупая девушка. Не зря её так прятали от посторонних глаз. С удовольствием пообщался бы с ней, это единственный интересный человек в ФБК", — написал правозащитник в блоге.
Примечательно, что после инцидента с Навальным Певчих вернулась в Великобританию, где проживает на постоянной основе.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.