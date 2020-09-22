Американские учёные пришли к выводу, что перфекционисты не являются хорошими родителями. Это связано с тем, что они слишком требовательны к своим чадам и не дают им самостоятельно принимать решения. Выводы специалистов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал клинический психолог и писатель Михаил Хорс.

"Перфекционизм имеет две стадии. Есть разумное стремление к совершенству, а есть требование, согласно которому это совершенство должно быть обязательно достигнуто в те сроки, которые человек себе придумал. Второй уровень — это так называемый невростеничный перфекционист.

Первый уровень перфекционизма — это когда человек стремится к совершенству, при этом он даёт себе право его не добиться, но всё равно он старается всё делать лучше, чем другие.

Действие по сути одно и то же — человек стремится к совершенству, но эмоциональное сопровождение разное. В первом случае будет разумное отношение. Если у ребёнка не получилось что-то сделать идеально, то ему говорят, что в следующий раз обязательно получится.

Например, не получилось сдать экзамен на пятёрку — ничего страшного, четвёртка тоже хорошая оценка. А второй уровень — это когда от ребёнка требуют только пятёрку, а если он получает четвёрку, то родители им недовольны.

Перфекционисты первого уровня — разумного гармоничного — это хорошие родители, а вот перфекционисты второго уровня — это такие травмоопасные родители, которые созидают таких тоже невростеников. Родителям можно попробовать себя брать в руки, у детей, к сожалению, это не получится, если рядом нет наставника — например, школьный учитель мог бы компенсировать патоперфекционизм родителей.

В моей личной практике перфекционисты чаще всего очень требовательны и постоянно испытывающие отрицательные эмоции, потому что совершенство необязательно нужно достигать, а они требуют, чтобы оно было достигнуто. Как правило, это дети педагогов и военных. Самая горючая смесь, когда папа — военный, мама — педагог.