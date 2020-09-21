Психологи объяснили, почему перфекционизм вреден при воспитании детей

Учёные из Аризонского университета пришли к выводу, что перфекционисты не являются хорошими родителями. Это связано с тем, что они слишком требовательны к своим чадам и не дают им самостоятельно принимать решения.

Таких родителей в английском языке называют helicopter parents ("родители-вертолёты"). Они всё время кружат вокруг своего ребёнка и контролируют каждый его шаг — от уборки комнаты до выполнения домашних заданий. Но такой метод воспитания не приведёт ни к чему хорошему.

Чем опасна гиперопека?

Специалисты провели исследование, в ходе которого 302 родителя должны были ответить на вопросы по воспитанию детей. Во втором опросе нужно было оценить методы воспитания других семей.

Оказалось, что одна из причин гиперопеки — это перфекционизм родителей, которые стремятся достичь идеала во всём.

Родители хотят, чтобы их дети стали успешными, ведь в этом они видят и свои победы и достижения. В связи с этим такие родители контролируют каждое действие ребёнка. Обычно такое поведение свойственно матерям.

Для того чтобы не навредить будущему детей и психике самих взрослых, психологи рекомендуют найти хобби или ещё какие-либо способы самореализации и научиться отделять желания детей от своих собственных.