Средняя цена пачки сигарет в России повысится на 20 рублей, подсчитали эксперты табачной отрасли. К повышению цен приведёт анонсированное главой Минфина повышение ставки акциза на табачные изделия на 20 процентов.

"Увеличение ставок акциза на 20 процетов в 2021 году повлечет за собой рост розничных цен в среднем не меньше 20 рублей за пачку", — сказал представитель "БАТ Россия" Олег Барвин.

"Повышение в 2021 году ставок акцизов на 20 процентов приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей — до 140 рублей", — уточнил менеджер "JTI Россия" Василий Груздев, который в свою очередь отметил, что акциз — основной фактор в цене сигарет.

"С 2010 года по 2020 год минимальная ставка акциза на сигареты в РФ выросла более чем в 10 раз, а средняя цена пачки сигарет — почти в пять раз: с 25 рублей до 120 рублей. Накопленная же инфляция в стране за этот период составила почти в шесть раз ниже — 89%", — проинформировала представитель Imperial Tobacco в России Илона Миртова.