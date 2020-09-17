Известный ведущий Владимир Познер рассказал, что видел немало плохого и даже страшного в жизни. Но больше всего его пугает огромное скопление людей и давка.

"Я видел довольно много страшных вещей, но, может быть, одна из самых страшных — это та гигантская толпа, которая давила себя, людей, чтобы пробиться в Колонный зал, где лежал гроб со Сталиным. Никто точно не знает, сколько тогда погибло людей под ногами других" — сказал Познер.