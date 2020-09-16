Власти Амурской области ввели штрафы от 500 до 750 тысяч рублей за разорение гнёзд редких птиц, вылов редких рыб с икрой, ранение краснокнижных животных.
"В Амурской области штрафы за ущерб, которые возмещают нарушители, наносящие вред природе, распространили на ещё не вылупившихся птиц и рыб редких видов. Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства Амурской области. При уничтожении или незаконной добыче кладок краснокнижных яиц птиц и рептилий нарушителю придётся выплатить крупную сумму. К примеру, одно яйцо дальневосточного аиста обойдётся в 500 тысяч рублей, японского журавля — 750 тыс.", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Василия Орлова.
Отдельно говорится о штрафах за ранение или убийство краснокнижных животных.
"В два раза увеличился штраф за вылов самки краснокнижной рыбы с икрой, штрафы введены за ранение краснокнижных животных. Если травма не привела к смерти или утрате способности проживания в естественной среде, сумма компенсации будет составлять 50% от обычной таксы за данное животное. Если же повреждение оказалось смертельным, животное не выжило или вынуждено до конца жизни провести в неволе, оплатить придется полную стоимость", — говорится в сообщении.
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