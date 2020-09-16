750 тысяч руб. штрафа грозит за разорение гнёзд редких птиц

Власти Амурской области ввели штрафы от 500 до 750 тысяч рублей за разорение гнёзд редких птиц, вылов редких рыб с икрой, ранение краснокнижных животных.

"В Амурской области штрафы за ущерб, которые возмещают нарушители, наносящие вред природе, распространили на ещё не вылупившихся птиц и рыб редких видов. Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства Амурской области. При уничтожении или незаконной добыче кладок краснокнижных яиц птиц и рептилий нарушителю придётся выплатить крупную сумму. К примеру, одно яйцо дальневосточного аиста обойдётся в 500 тысяч рублей, японского журавля — 750 тыс.", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Василия Орлова.

Отдельно говорится о штрафах за ранение или убийство краснокнижных животных.