Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Тихановская: Лукашенко занимает у России деньги, ему и отдавать
Песков: Лукашенко - легитимный президент. Кто думает иначе - ошибается
В Ставрополье расследуют дело о кражах оборудования с дорожной техники
Факт незаконного предпринимательства выявила полиция в Тверской области
Натан Эйсмонт: "В атмосфере Венеры может быть жизнь"
Более двух тысяч связистов задействованы в учениях на западе России
Раскрыт механизм создания долгосрочных воспоминаний
Профессор Чжан Чуньжун раскрыл секрет правильного употребления яблок
В конгрессе США заявили, что нескоро примут новые санкции против РФ

NYT: Навальный бодр и планирует вернуться в Россию

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный чувствует себя настолько хорошо, что пообщался с представителем берлинской прокуратуры.

NYT: Навальный бодр и планирует вернуться в Россию

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на "пожелавшего остаться неизвестным" высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.

"Навальный, бодрый и бдительный, планирует вернуться в Россию", — цитирует издание слова своего источника.

Что пишет NYT

Навальный полностью пришёл в себя

Алексей Алексеевич Навальный, российский оппозиционер, выздоравливающий после отравления, рассказал немецкому прокурору о покушении на его жизнь и заявил, что планирует вернуться в Россию, как только поправится.

"Он полностью осознает свое состояние, он полностью осознает, что произошло, и он полностью осознает, где он находится", — сказал чиновник.

Версия об отравлении зазвучала с новой силой

Немецкое правительство объявило, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили, что вещество, использованное для отравления господина Навального, было формой нервно-паралитического вещества "Новичок", результаты которого соответствуют собственным выводам Берлина и дают дополнительную уверенность в причастности российского государства.

" В настоящее время три лаборатории независимо друг от друга предоставили доказательства того, что вещество из группы "Новичок" стало причиной отравления господина Навального, — говорится в заявлении официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта. - Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло."

Навальный по-прежнему находится под усиленной охраной немецкой полиции в больнице.

"Сотрудничать с Россией" блогер не желает

В разговоре с немецким прокурором он отказался сотрудничать с российской стороной о совместном расследовании этого дела с Германией.Однако после того, как поправится, Навальный планирует вернуться в Россию.

"Он не собирается эмигрировать в Германию, — сказал чиновник. — Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свою миссию."

Последние материалы
Путин поддержал Лукашенко в намерении изменить Конституцию
Тихановская: Лукашенко занимает у России деньги, ему и отдавать
Песков: Лукашенко - легитимный президент. Кто думает иначе - ошибается
Александр Воробьёв: ЧВК в России, секретность и махинации "Мара"
Василий Колташов: "Мировая экономическая война — близится апофеоз"
Россия может оказаться в выигрыше от санкций из-за Навального
Исмаил Шабанов: Россия дала независимость народам Северного Кавказа
В Ставрополье расследуют дело о кражах оборудования с дорожной техники
Факт незаконного предпринимательства выявила полиция в Тверской области
Натан Эйсмонт: "В атмосфере Венеры может быть жизнь"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала в Италию

Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.

Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала в Италию
Украинский генерал признал завершение войны в Донбассе
Новости Украины
Украинский генерал признал завершение войны в Донбассе
Красота
Елена Яковлева сделала круговую подтяжку у хирурга Людмилы Гурченко﻿
Бывший СССР
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Василий Амирджанов Союз архитекторов готовится к выселению Ленина Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас Игорь Буккер В американской армии творятся вещи хуже дедовщины Игорь Буккер
Комментарии
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Российским усилением в Ливии недовольны США
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Владимир Цыбулько: Украинцы желают белорусам Майдана?
"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию"
"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию"
"Партизан лесного отряда" задержали в Белоруссии
Почему Армения отходит от России?
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Союз архитекторов готовится к выселению Ленина
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Состояние Навального продолжает улучшаться
Народные средства anti-age
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Замедляем старение "пластикой": страшно ли?
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Макрон призвал расследовать произошедшее с Навальным
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников