NYT: Навальный бодр и планирует вернуться в Россию

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный чувствует себя настолько хорошо, что пообщался с представителем берлинской прокуратуры.
Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на "пожелавшего остаться неизвестным" высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
"Навальный, бодрый и бдительный, планирует вернуться в Россию", — цитирует издание слова своего источника.
Алексей Алексеевич Навальный, российский оппозиционер, выздоравливающий после отравления, рассказал немецкому прокурору о покушении на его жизнь и заявил, что планирует вернуться в Россию, как только поправится.
"Он полностью осознает свое состояние, он полностью осознает, что произошло, и он полностью осознает, где он находится", — сказал чиновник.
Немецкое правительство объявило, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили, что вещество, использованное для отравления господина Навального, было формой нервно-паралитического вещества "Новичок", результаты которого соответствуют собственным выводам Берлина и дают дополнительную уверенность в причастности российского государства.
" В настоящее время три лаборатории независимо друг от друга предоставили доказательства того, что вещество из группы "Новичок" стало причиной отравления господина Навального, — говорится в заявлении официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта. - Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло."
Навальный по-прежнему находится под усиленной охраной немецкой полиции в больнице.
В разговоре с немецким прокурором он отказался сотрудничать с российской стороной о совместном расследовании этого дела с Германией.Однако после того, как поправится, Навальный планирует вернуться в Россию.
"Он не собирается эмигрировать в Германию, — сказал чиновник. — Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свою миссию."
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.