NYT: Навальный бодр и планирует вернуться в Россию

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный чувствует себя настолько хорошо, что пообщался с представителем берлинской прокуратуры.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на "пожелавшего остаться неизвестным" высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.

"Навальный, бодрый и бдительный, планирует вернуться в Россию", — цитирует издание слова своего источника.

Что пишет NYT

Навальный полностью пришёл в себя

Алексей Алексеевич Навальный, российский оппозиционер, выздоравливающий после отравления, рассказал немецкому прокурору о покушении на его жизнь и заявил, что планирует вернуться в Россию, как только поправится.

"Он полностью осознает свое состояние, он полностью осознает, что произошло, и он полностью осознает, где он находится", — сказал чиновник.

Версия об отравлении зазвучала с новой силой

Немецкое правительство объявило, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили, что вещество, использованное для отравления господина Навального, было формой нервно-паралитического вещества "Новичок", результаты которого соответствуют собственным выводам Берлина и дают дополнительную уверенность в причастности российского государства.

" В настоящее время три лаборатории независимо друг от друга предоставили доказательства того, что вещество из группы "Новичок" стало причиной отравления господина Навального, — говорится в заявлении официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта. - Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло."

Навальный по-прежнему находится под усиленной охраной немецкой полиции в больнице.

"Сотрудничать с Россией" блогер не желает

В разговоре с немецким прокурором он отказался сотрудничать с российской стороной о совместном расследовании этого дела с Германией.Однако после того, как поправится, Навальный планирует вернуться в Россию.