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Омбудсмен — за школьника, насильно переведённого на домашнее обучение

Третьекласснику из Южно-Сахалинска, которого за неадекватное поведение насильно перевели на домашнее обучение, нужно помочь адаптироваться, а не "выбрасывать" из среды, которая не справилась, считает детский омбудсмен.

Омбудсмен — за школьника, насильно переведённого на домашнее обучение

"Решение в отношении мальчика не должно выглядеть выкидыванием ребенка из системы, которая не справилась, тем более мы знаем, что в семье у мальчика далеко не все благополучно. Важно не бросать ребёнка, поставить семью на сопровождение, пригласить специалистов, которые помогут работать в направлении коррекции поведения и в дальнейшем помогут в социализации", — сказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Ранее местные СМИ сообщили, что учащийся в южно-сахалинской школе терроризировал своих одноклассников прошлый учебный год: демонстрировал детям и взрослым гениталии, ругался матом, бросался камнями и грязью, показывал детям в интернете порносайты.

Мальчика перевели на дистанционное обучение. 1 сентября он вернулся в школу и взялся за старое. Его одноклассники с родителями вышли на пикет к школе. В конфликт вмешалась полиция и власти города. В результате школьника вновь убрали с глаз долой на дистанционное обучение.

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