Грымов: Пашаев мог сознательно уничтожить пьяного водилу

После оглашения приговора суда актёру Михаилу Ефремову обсуждение резонансного дела перешло на новый виток.

На сегодня тема №1 — действия адвоката Эльмана Пашаева. Его называют виновным в том, что Ефремов "получил такой большой срок".

Юрий Грымов, художественный руководитель театра "Модерн" в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что Эльман Пашаев намеренно превратил "драму в клоунаду", поскольку у него были личные причины "наказать" в лице Ефремова всех пьяных водителей — семья адвоката погибла в ДТП по вине "такого лихача".

"Ко мне всё чаще возвращается мысль о том, что, может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель "КамАЗа", оборвавшего жизнь его близких…" — сказал Грымов.

По его словам, иного объяснения тому факту, что "адвокат приложил массу усилий, дабы утопить собственного клиента, настроив против него и суд, и общественность" попросту нет.

"Вся линия защиты была готовым набором аргументов для яркой обвинительной речи прокурора. 2-3 года из объявленных восьми — это его (Пашаева) прямая "заслуга", — уверен режиссёр.

Читайте также:

Собчак обвинила Пашаева в жёстком приговоре Ефремову

Правоохранителей призвали проверить действия адвоката Ефремова