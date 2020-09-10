Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Как Навальному удалось выжить после "новичка" - версия Die Zeit
МИД: Берлин взял недопустимый тон в деле с Навальным и будет отвечать
Крепкий орешек КС Белоруссии: в строю осталась одна Алексиевич
Эксперт: "резиновых" квартир не будет - нормы закона не позволяют
Осуждённый за "пьяное" ДТП Ефремов получил первую передачу в СИЗО
"Просто гной": Пугачёва оценила состояние современной музыки
Российские туристы в Турции жалуются на отсутствие дискотек
Азиза отменила свадьбу, узнав об измене возлюбленного
Футурологи рассказали, как технологии изменят человека к 2030 году

Грымов: Пашаев мог сознательно уничтожить пьяного водилу

Общество

После оглашения приговора суда актёру Михаилу Ефремову обсуждение резонансного дела перешло на новый виток.

Грымов: Пашаев мог сознательно уничтожить пьяного водилу

На сегодня тема №1 — действия адвоката Эльмана Пашаева. Его называют виновным в том, что Ефремов "получил такой большой срок".

Юрий Грымов, художественный руководитель театра "Модерн" в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что Эльман Пашаев намеренно превратил "драму в клоунаду", поскольку у него были личные причины "наказать" в лице Ефремова всех пьяных водителей — семья адвоката погибла в ДТП по вине "такого лихача".

"Ко мне всё чаще возвращается мысль о том, что, может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель "КамАЗа", оборвавшего жизнь его близких…" — сказал Грымов.

По его словам, иного объяснения тому факту, что "адвокат приложил массу усилий, дабы утопить собственного клиента, настроив против него и суд, и общественность" попросту нет.

"Вся линия защиты была готовым набором аргументов для яркой обвинительной речи прокурора. 2-3 года из объявленных восьми — это его (Пашаева) прямая "заслуга", — уверен режиссёр.

Читайте также:

Собчак обвинила Пашаева в жёстком приговоре Ефремову

Правоохранителей призвали проверить действия адвоката Ефремова

Последние материалы
В Мексике найдено обезглавленное тело журналиста
Почти половина американского контингента уйдет из Ирака в сентябре
Как Навальному удалось выжить после "новичка" - версия Die Zeit
МИД: Берлин взял недопустимый тон в деле с Навальным и будет отвечать
Крепкий орешек КС Белоруссии: в строю осталась одна Алексиевич
Эксперт: "резиновых" квартир не будет - нормы закона не позволяют
О чем свидетельствуют наши сны
Русичи нанимали викингов за валюту
Столкновения Греции с Турц﻿ией — подарок для Эрдогана
СМИ обнаружили связь подозреваемой в отравлении Навального Певчих с ФБК
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Константин Затулин: Тихановской стоит верить

Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.

Константин Затулин: Тихановской стоит верить
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Новости Украины
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Политика. Новости и аналитика
Росстат: чиновники потеряли 430 миллиардов рублей господдержки
Игорь Буккер Русичи нанимали викингов за валюту Игорь Буккер Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская
Комментарии
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Почему AstraZeneca выбыла из гонки за лучшее средство от коронавируса
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Можно ли вылечить простуду за один день?
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников