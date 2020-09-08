Ефремов получил восемь лет колонии за смертельное ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к реальному сроку за смертельное ДТП в центре Москвы, из-за которого погиб курьер Сергей Захаров.

"Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима", — заявила судья Елена Абрамова.

Ефремова возьмут под стражу прямо в зале суда.

Ранее судья заявила, что актёр так и не признал вину, поскольку постоянно ссылался на потерю памяти.

Гособвинитель запросил для артиста меру пресечения в виде 11 лет колонии общего режима.