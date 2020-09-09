Правоохранителей призвали проверить действия адвоката Ефремова

Член общественного Совета при московском Управлении МВД Юрий Шаркович записал видеообращение, в котором призвал органы внутренних дел проверить действия Эльмана Пашаева. Последний представлял в суде интересы актёра Михаила Ефремова, осуждённого накануне за ДТП со смертельным исходом.

Шаркович пояснил, что необходимо дать уголовно-правовую оценку возможной фальсификации доказательств и ложных свидетельских показаний со стороны защиты Ефремова.

Как сообщает lenta.ru, незадолго до оглашения приговора Ефремов во второй раз отказался от услуг Пашаева.

Накануне суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы, после выхода из тюрьмы он ещё три года не сможет водить автомобиль. Как отмечает издание, защита актёра уже обжаловала приговор.

Напомним, резонансное ДТП произошло 8 июня текущего года. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Сергея Захарова. Позже последний погиб от полученных повреждений.