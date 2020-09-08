Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП, из-за которого погиб курьер Сергей Захаров.
Претендовать на условно-досрочное освобождение актёр сможет только спустя половину срока, то есть через 4 года.
Для этого артисту нужно будет примерно себя везти, не иметь взысканий, а также активно участвовать в общественной жизни колонии.
Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.