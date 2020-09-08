Против свидетелей защиты Михаила Ефремова могут возбудить уголовное дело, если их показания признают ложными. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
Ранее защита хотела убедить суд, что за рулём автомобиля актёра в момент ДТП находился кто-то другой.
"На практике, если суд признает какие-либо из показаний ложными и отвергает их в качестве доказательств, то может быть возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний", — пояснил источник.
Напомним, ранее Михаила Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам колонии общего режима.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.