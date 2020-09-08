Против свидетелей защиты Ефремова могут возбудить уголовное дело

Против свидетелей защиты Михаила Ефремова могут возбудить уголовное дело, если их показания признают ложными. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Ранее защита хотела убедить суд, что за рулём автомобиля актёра в момент ДТП находился кто-то другой.

"На практике, если суд признает какие-либо из показаний ложными и отвергает их в качестве доказательств, то может быть возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний", — пояснил источник.

Напомним, ранее Михаила Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам колонии общего режима.