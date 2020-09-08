За жёсткий приговор, который Пресненский суд Москвы вынес Михаилу Ефремову, несёт ответственность его адвокат — Эльман Пашаев.

Такое мнение озвучила Ксения Собчак.

"То есть вот такой жесткий приговор, 8 лет (обычно по этой статье дают 4 — 5 лет) — это дело рук адвоката Пашаева и тех, кто предложил его нанять. В итоге Ефремов получил самое жесткое наказание и еще своими показаниями настроил против себя кучу людей.

Уверена, что Миша, по наивности, кого-то послушал и поверил, что Пашаев поможет и надо его слушаться. И вот итог. Жалко, что за обещания аферистов не сажают", — отметила телеведущая.