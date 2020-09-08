Бывший капитан "Уральских пельменей" стал электриком

Бывший капитан команды КВН "Уральские пельмени" Андрей Рожков рассказал, что в связи с самоизоляцией при пандемии коронавируса ему пришлось заново освоить профессию электромонтёра.

Он опубликовал соответствующее видео в соцсетях и отметил, что работы у актёров нет уже полгода из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

"Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать", — сказал артист, отметив, что у него есть профессиональное образование — электромонтёр третьего разряда. Профессии электрика он обучился в учебно-производственном комбинате.

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