Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ефремов получил восемь лет колонии за смертельное ДТП
Роналду сделал предложение своей девушке
Спрос на тураренду жилья в России летом втрое превысил предложение
Суд отверг версию, что Сергей Захаров погиб по вине очевидцев
Развивать туризм на Южных Курилах будут за счёт инвесторов
Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны
Фаберже на высоте: в горах Сочи открылась необычная выставка
Суд: Ефремов мог предотвратить ДТП
Профсоюзы дали оценку идее сделать 31 декабря выходным

Загитова стала ведущей "Ледникового периода". С катанием - всё?

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова дебютирует в новой для себя роли. Олимпийская чемпионка стала ведущей проекта Первого канала "Ледниковый период".

Загитова стала ведущей

Вести передачу Загитова будет с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем добрый вечер понедельника!☺️ У нас для вас новость - ведущими нового сезона проекта «Ледниковый период» стали Алексей Ягудин и Алина Загитова!🎉🎉 Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон, ведь правда?) #ледниковыйпериод #первыйканал

Публикация от Ледниковый период (@ice_1tv)

"Это первый опыт Алины в такой роли, но своими советами ей будет помогать опытный ведущий. Мы уверены, что это будет очень интересный сезон", - говорится в сообщении "Ледникового периода".

Девушка в декабре 2019 года объявила о приостановке спортивной карьеры. Будущее Алины в фигурном катании до сих пор неизвестно.

Последние материалы
Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны
Фаберже на высоте: в горах Сочи открылась необычная выставка
Суд: Ефремов мог предотвратить ДТП
Профсоюзы дали оценку идее сделать 31 декабря выходным
Козак примет участие во встрече советников "нормандского формата"
Риновирус защищает от гриппа
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая
В "Роскосмосе" предложили сжигать мусор плазмотронами
В Совете Федерации допустили, что 31 декабря может стать выходным
Ефремов согласился с тем, что был за рулём в момент аварии
Популярное
Российский шоу-бизнес
Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову

Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.

Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову
Галкин высказался о разводе с Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Галкин высказался о разводе с Пугачёвой
Общество
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Мир. Новости мира
Лукашенко: протесты помогли стране
Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров Василий Амирджанов Президент Сербии назвал Марию Захарову примитивной Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова
Комментарии
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Есть ли у Польши претензии на белорусские территории
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Фильмы о русской истории: где "додумка" и где неуважение
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе
Мясников защитил россиян, которые не хотят делать прививку от COVID
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Богомолов зарабатывает в 10 раз меньше, чем Собчак
Пашаев рассказал, какой срок дадут Ефремову
Военный эксперт об имитации воздушных ударов по России: "Критиковать недостаточно".
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Президент Сербии назвал Марию Захарову примитивной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников