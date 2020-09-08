Загитова стала ведущей "Ледникового периода". С катанием - всё?

Российская фигуристка Алина Загитова дебютирует в новой для себя роли. Олимпийская чемпионка стала ведущей проекта Первого канала "Ледниковый период".

Вести передачу Загитова будет с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

"Это первый опыт Алины в такой роли, но своими советами ей будет помогать опытный ведущий. Мы уверены, что это будет очень интересный сезон", - говорится в сообщении "Ледникового периода".

Девушка в декабре 2019 года объявила о приостановке спортивной карьеры. Будущее Алины в фигурном катании до сих пор неизвестно.