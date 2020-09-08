Российская фигуристка Алина Загитова дебютирует в новой для себя роли. Олимпийская чемпионка стала ведущей проекта Первого канала "Ледниковый период".
Вести передачу Загитова будет с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
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Всем добрый вечер понедельника!☺️ У нас для вас новость - ведущими нового сезона проекта «Ледниковый период» стали Алексей Ягудин и Алина Загитова!🎉🎉 Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон, ведь правда?) #ледниковыйпериод #первыйканал
"Это первый опыт Алины в такой роли, но своими советами ей будет помогать опытный ведущий. Мы уверены, что это будет очень интересный сезон", - говорится в сообщении "Ледникового периода".
Девушка в декабре 2019 года объявила о приостановке спортивной карьеры. Будущее Алины в фигурном катании до сих пор неизвестно.
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