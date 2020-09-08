Профсоюзы дали оценку идее сделать 31 декабря выходным

В Федерации профсоюзов считают рациональными переносы выходных дней в 2021 году, в частности перенос выходного дня на 31 декабря.

Ранее Министерство труда и занятости подготовила проект постановления правительства о переносе выходных дней. В частности, в документе предлагается в 2021 году выходной день 3 января перенести на 31 декабря.

"Но, в принципе, те переносы, которые там заложены, на мой взгляд, представляются рациональными, в частности персон выходного дня 3 января на 31 декабря. Собственно эта тема обсуждалась достаточно давно, возможного переноса, поэтому данное предложение вполне рационально. Проект Минтруда только появился и рано давать ему оценку до того, как он пройдет через Российскую трехстроннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений", — рассказал зампредседателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков.

Ранее о переносе выходного дня высказались в Госдуме и Совете Федерации.