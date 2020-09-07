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Тренер по фитнесу назвал лучший завтрак для похудения

Общество

Аарон Браун, тренер по фитнесу, рассказал людям, которые мечтают сбросить лишние килограммы, какие продукты нужно употреблять в пищу на завтрак.

Тренер по фитнесу назвал лучший завтрак для похудения

"Завтрак должен быть сытным, питательным и составлять половину суточной нормы калорий. Кетодиета — это то, с чего стоит начать. Какие продукты можно есть?

Я рекомендую включить в первый прием пищи продукты, богатые белком, например, яйца и рыбу. Такое меню позволит надолго утолить голод и предотвратить переедание вечером.

Дополнить утренний рацион можно полезными жирами и клетчаткой, которые содержатся в овощах, а также молочными продуктами. Участники эксперимента, придерживающиеся такой схемы, за 12 недель сбросили примерно девять килограммов, а те, у кого основным приемом пищи был обед, потеряли 3,5 килограмма", — дал свои рекомендации тренер по фитнесу Аарон Браун газете Express.

Ранее сообщалось, что оливковое масло помогает снизить риск развития онкологических заболеваний. Употребление этого вида масла способствует поддержанию нормальной работы сердца.

 

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