Аарон Браун, тренер по фитнесу, рассказал людям, которые мечтают сбросить лишние килограммы, какие продукты нужно употреблять в пищу на завтрак.
"Завтрак должен быть сытным, питательным и составлять половину суточной нормы калорий. Кетодиета — это то, с чего стоит начать. Какие продукты можно есть?
Я рекомендую включить в первый прием пищи продукты, богатые белком, например, яйца и рыбу. Такое меню позволит надолго утолить голод и предотвратить переедание вечером.
Дополнить утренний рацион можно полезными жирами и клетчаткой, которые содержатся в овощах, а также молочными продуктами. Участники эксперимента, придерживающиеся такой схемы, за 12 недель сбросили примерно девять килограммов, а те, у кого основным приемом пищи был обед, потеряли 3,5 килограмма", — дал свои рекомендации тренер по фитнесу Аарон Браун газете Express.
Ранее сообщалось, что оливковое масло помогает снизить риск развития онкологических заболеваний. Употребление этого вида масла способствует поддержанию нормальной работы сердца.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.