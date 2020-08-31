Туроператоры рассказали о слухах, которые вредят отрасли

Фейковая информация о том, что в сентябре вновь введут ограничительные меры из-за распространения COVID-19, тормозят продажи путёвок.

"На индустрию гостеприимства сейчас очень сильно влияют распространяющиеся среди путешественников слухи и вбросы информации о якобы решенном вопросе с повторным введением ограничений 20 сентября. Рынок и туристы пребывают в растерянности, так как нет понимания, когда будут открыты границы и как будет складываться ситуация в самой России", — сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В отрасли считают, что из-за подобных фейков туристы бронируют путёвки не более, чем за семь дней до выезда на отдых.