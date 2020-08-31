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Общество

Фейковая информация о том, что в сентябре вновь введут ограничительные меры из-за распространения COVID-19, тормозят продажи путёвок.

"На индустрию гостеприимства сейчас очень сильно влияют распространяющиеся среди путешественников слухи и вбросы информации о якобы решенном вопросе с повторным введением ограничений 20 сентября. Рынок и туристы пребывают в растерянности, так как нет понимания, когда будут открыты границы и как будет складываться ситуация в самой России", — сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В отрасли считают, что из-за подобных фейков туристы бронируют путёвки не более, чем за семь дней до выезда на отдых.

"Не перестаю повторять свое убеждение: информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы "намечен" на 20 сентября — стопроцентный фейк. Однако туристы, даже понимая, что это так, всё равно не хотят рисковать. Это отражается на продажах, объём которых после этого мнимого "дня Х" резко снижается. Динамика станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа. Но сейчас глубина бронирования — в среднем семь дней", — заявил гендиректор сети турагентств Александр Мкртчян, слова которого приводит АТОР.

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