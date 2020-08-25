Популярный врач и телеведущий Александр Мясников считает, что за историей с отравлением Алексея Навального стоит попытка обвинить в этом власти страны, как это было в ситуации с Сергеем Скрипалём.
Также медик заметил, что подобные отравления происходят довольно часто. Статистика показывает, что ежегодно ингибиторами холинэстеразы травятся более трёх миллионов человек, 300 тысяч из них умирают.
"Это я не к тому, чтобы утверждать — наш самый известный оппозиционер отравился удобрениями, нет, конечно. Просто для иллюстрации того, что случай тем не менее в клинической практике рутинный. Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля — надо об этом помнить", — пояснил врач.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.