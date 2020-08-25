Мясников: из Навального делают "второго Скрипаля"

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников считает, что за историей с отравлением Алексея Навального стоит попытка обвинить в этом власти страны, как это было в ситуации с Сергеем Скрипалём.

Также медик заметил, что подобные отравления происходят довольно часто. Статистика показывает, что ежегодно ингибиторами холинэстеразы травятся более трёх миллионов человек, 300 тысяч из них умирают.