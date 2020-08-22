Радиостанция "Эхо Москвы" празднует 30-летний юбилей

Сегодня праздник у крупнейшей радиостанции страны — "Эхо Москвы". Тридцать лет назад она вышла в эфир под другим названием — "Радио-М".

Радиостанция пережила большую историю, начиная с СССР: ГКЧП останавливало вещание, не раз станцию отключали от эфира. Однако сейчас это крупнейшее средство массовой информации в России. Количество слушателей насчитывает более 2 млн человек в столице и около 7 млн — по России.