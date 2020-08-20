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Владимир Соколов: Россия, Белоруссия и Украина однажды воссоединятся

Общество

Россия, Белоруссия и Украина рано или поздно воссоединятся в единое государство, поскольку их объединяет общая православно-славянская культура.

Так считает профессор Московского университета РАНХиГС Владимир Соколов, преподаватель кафедры Государственной службы и кадровой политики.

По его мнению, воссоединение стран неизбежно на фоне "общего упадка западных ценностей"."

Своим видением взаимоотношений братских народов Соколов поделился с газетой "Московский комсомолец":

"Цивилизация восточных славян" должна решить, идти ли ей по пути с западноевропейскими странами или идти своим путем. Это будет трагедия, если современная Россия, Украина и Белоруссия будут делать все так же, как Запад, - говорит Соколов. - Когда Америка исчезнет, все, кто выбрал ее путь, исчезнут вместе с ней. Только те, кто пошел своим путем ... выживут."

Отвечая на вопрос о Белоруссии, профессор отверг идею о том, что страна должна смотреть на Запад, потому что расположена в центре Европы:

 "С точки зрения менталитета, истории, образа жизни и культуры это люди, которые в первую очередь принадлежат к славянскому миру, - сказал он. - Все люди, живущие в трех славянских республиках бывшего Советского Союза, должны понимать, что мы ослаблены, если находимся врозь".

По словам Соколова, Россия, Белоруссия и Украина вместе являются силой, а по отдельности их "легко уничтожить".

Напомним, что Россия и Беларусь официально являются частью "Союзного государства" с 1999 года, то есть граждане каждой страны имеют право свободно перемещаться между ними и могут селиться без получения визы. 

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