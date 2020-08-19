Четверть российских туристов покупает страховку от коронавируса

Почти четверть (более 24 процентов) российских путешественников вместе с авиабилетами приобретает страховку от COVID-19.

"В январе-июле 2020 года вместе с авиабилетами туристические страховки приобретали 10 процентов путешественников. Сейчас этот показатель вырос до 24%. На этом фоне продажи страховки от COVID-19, превышающие средний показатель более чем в два раза, свидетельствуют не только о востребованности данной услуги, но и об озабоченности людей вопросом защиты от коронавируса во время отдыха", — сообщил сервис продажи авиабилетов Biletix со ссылкой на свои данные и информацию страховщика.

Сервис по продаже авиабилетов провёл свой опрос, чтобы выяснить, насколько серьёзно клиенты воспринимают угрозу инфицирования коронавирусной инфекцией во время путешествия.