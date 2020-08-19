Почти четверть (более 24 процентов) российских путешественников вместе с авиабилетами приобретает страховку от COVID-19.
"В январе-июле 2020 года вместе с авиабилетами туристические страховки приобретали 10 процентов путешественников. Сейчас этот показатель вырос до 24%. На этом фоне продажи страховки от COVID-19, превышающие средний показатель более чем в два раза, свидетельствуют не только о востребованности данной услуги, но и об озабоченности людей вопросом защиты от коронавируса во время отдыха", — сообщил сервис продажи авиабилетов Biletix со ссылкой на свои данные и информацию страховщика.
Сервис по продаже авиабилетов провёл свой опрос, чтобы выяснить, насколько серьёзно клиенты воспринимают угрозу инфицирования коронавирусной инфекцией во время путешествия.
"Больше половины участников опроса уверены, что опасность эпидемии для путешествий ещё не миновала. Такого мнения относительно российских туров придерживается 55%, заграничных — 59%. Почти три четверти российских туристов поддерживают сохранение карантинных мер в аэропортах, 71% — в самолётах, 63% — в гостиницах и 53% — на курортах и пляжах", — рассказал директор сервиса Biletix Игорь Константинов.
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