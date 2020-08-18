Школам рекомендуют быть готовыми к дистанционному обучению

Школам рекомендуют готовиться к дистанционному обучению, в случае если ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться. Об этом говорится в совместном письме Роспотребнадзора и министерства просвещения РФ.

Федеральные власти советуют школам продумать о переводе в онлайн факультативных занятий.

Что касается предстоящих торжественных линеек 1 сентября, то они будут проводиться не для всей школы сразу, а для отдельного класса или параллельных классов. Все родители должны быть в масках.

На остальные массовые мероприятия действует запрет.

В новом учебном году в школах будут проводить усиленные меры дезинфекции. С утра перед входом в здание школы всем будут измерять температуру и выявлять наличие признаков простуды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что массовые мероприятия в школах по-прежнему запрещены до января.