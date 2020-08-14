Массовые мероприятия в школах по-прежнему запрещены до января

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил в эфире телеканала Россия 24, что в школьных учреждениях по-прежнему запрещены массовые мероприятия, согласно озвученным 3 июля рекомендациям Роспотребнадзора. Запрет действует до января 2021 года.

Тем не менее от линеек школы не будут отказываться. Но празднование Дня знаний отметят с некоторыми ограничениями согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Также министр уточнил, что допустимы небольшие корректировки в зависимости от конкретного случая.