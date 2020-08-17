Дочь Пескова разместила в Инстаграм фото зубов Гитлера

Гитлер на самом деле умер, а не сбежал в Южную Америку или куда-то еще, как утверждают авторы конспирологических теорий — дочь пресс-секретаря Кремля опубликовала фотографию останков, хранящихся в секретном архиве Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве.
В своем аккаунте в Instagram Елизавета Пескова поделилась фотографиями зубных останков Адольфа Гитлера и его жены Евы Браун.
© Инстаграм Елизаветы Песковой
Елизавета Пескова пишет, что ее друг и поклонник истории француз Пьер Малиновский "обратился в архив ФСБ с просьбой показать ему соответствующие документ и артефакт".
"Хотите верьте, хотите нет, но ему разрешили посетить одно из самых интересных и секретных зданий в стране, — написала Пескова. — Благодаря анализу ДНК, проведенному в 2018 году французским антропологом г-ном Шарлье, было установлено, что останки в секретных архивах ФСБ принадлежат Гитлеру и Браун".
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Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году. Точнее, его вряд ли можно назвать человеком. ⠀ Мой друг и коллега Пьер Малиновский, живущий историей, давно хотел в этом разобраться. Он обратился в архив ФСБ с просьбой показать ему соответствующие документ и артефакт. Не поверите - ему разрешили посетить одно из самых интересных и секретных зданий в стране. ⠀ Благодаря финальному анализу ДНК, проведённому в 2018 году французским антропологом г-ном Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ.
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