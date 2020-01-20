Дочь пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова Елизавета дала интервью Forbes, в котором рассказала о своем отношении к правоохранительным органам. Девушку спросили, считает ли она несогласованные акции в Москве сравнимыми с протестом желтых жилетов в Париже.
Елизавета Пескова ответила, что это "абсолютно разные вещи", поскольку весь "беспредел" в Париже идет именно от протестующих, одетых в желтые жилеты. А в Москве, по мнению девушки, "беспредельщиками" являются именно представители силовых структур.
"Беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно", - подчеркнула Пескова.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.