Дочь Пескова тренируется с чеченскими бойцами UFC

22-летняя дочь Дмитрия Пескова рассказала о том, как проводила тренировки в лагере в Чечне. По словам Елизаветы, она занималась с "тремя девочками из UFC".

Занятия проходили в тренировочном лагере спецназа. Девушки учились стрелять и драться. Елизавета заявила, что её очень нравятся подобного рода тренировки.

"Я была в Чечне и очень люблю этот регион. Этим летом я ездила тренироваться в лагерь спецназа, заниматься спортом, учиться стрелять, драться. Мне нравится это всё, я очень люблю драться. В жизни пригодится, плюс мне нравится это ощущение. Это был лагерь спецназа, в котором я тренировалась с тремя девочками из UFC. У нас был жёсткий график: мы утром вставали, в день было по две тренировки, жёсткая диета", — заявила Елизавета.

Также девушка заявила, что умеет стрелять из пистолета и винтовки. Дочь пресс-секретаря президента РФ хотела бы выучить технику владения холодным оружием.