Дочь Дмитрия Пескова Лиза сообщила, что устала от постоянного хейта в Instagram и планирует удалиться из социальной сети.
Девушка призналась, что всегда любила писать и платформа была для неё очень удобным инструментом, но "большинство наших СМИ" испортили это.
"Да, именно СМИ, но речь сейчас пойдёт о низкосортных и лживых изданиях, строящих свою деятельность вокруг скандалов и провокаций, которые зачастую даже не имеют официальной лицензии. То есть это люди, которые целенаправленно работают над тем, чтобы в максимально худшем свете выставить человека", — пояснила Пескова.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".