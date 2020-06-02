Дочь Пескова "устала от хейта" и хочет удалиться из Instagram

Дочь Дмитрия Пескова Лиза сообщила, что устала от постоянного хейта в Instagram и планирует удалиться из социальной сети.

Девушка призналась, что всегда любила писать и платформа была для неё очень удобным инструментом, но "большинство наших СМИ" испортили это.