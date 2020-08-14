За второй квартал 2020 года Министерство труда и занятости РФ предложило установить прожиточный минимум в России на уровне 12 392 рублей. В случае утверждения этой цифры правительством, она по закону автоматически станет минимальным размером оплаты труда (МРОТ) в 2021 году.
"Прожиточный минимум для трудоспособного населения — 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля. Цифры согласованы с Министерством экономического развития", — говорится в документе Минтруда, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Стоимость потребительской корзины, которая рассчитана по данным Росстата о ценах на основные продукты и услуги, является прожиточным минимумом.
"Величина прожиточного минимума влияет на индексацию социальных пенсий и назначение доплат, если пенсия ниже установленного размера. Для большинства социальных пособий и выплат используют региональный прожиточный минимум. От него зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трёх до семи лет, которое выплачивают малоимущим семьям, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трёх лет", — говорится в пояснительной записке к документу.
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