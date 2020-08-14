Минтруд предложил изменить прожиточный минимум в стране

За второй квартал 2020 года Министерство труда и занятости РФ предложило установить прожиточный минимум в России на уровне 12 392 рублей. В случае утверждения этой цифры правительством, она по закону автоматически станет минимальным размером оплаты труда (МРОТ) в 2021 году.

"Прожиточный минимум для трудоспособного населения — 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля. Цифры согласованы с Министерством экономического развития", — говорится в документе Минтруда, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Стоимость потребительской корзины, которая рассчитана по данным Росстата о ценах на основные продукты и услуги, является прожиточным минимумом.