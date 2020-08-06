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Попавшая в список Forbes россиянка не рассчиталась по долгам

Общество

Судебные приставы сообщили о наличии задолженности у певицы Полины Гагариной, которая недавно попала в список Forbes в числе самых состоятельных персонажей отечественного шоу-бизнеса.

Долг Полины Гагариной за неуплату налогов составляет 30 128 руб. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Ранее эксперты журнала Forbes подсчитали доходы самых богатых российских звезд. Единственной женщиной в списке оказалась Гагарина. Она заняла шестое место с доходом в 6,4 млн долларов, опередив группу "Би-2", Григория Лепса, Тимати и Ивана Урганта.

Ранее "Правда.Ру" писала, что певица раскрыла секрет похудения на 30 кг.

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