Полина Гагарина раскрыла секрет похудения на 30 кг

В свете последних событий певица Полина Гагарина избавилась от 30 килограммов лишнего веса.

Взять себя в руки ей пришлось во время самоизоляции из-за размолвки с мужем — Дмитрием Исхаковым. Сейчас они живут раздельно.

Гагарина перечислила, что помогло ей избавиться от лишнего веса. Это обычная вода, яблоки, морепродукты, бурый рис и зеленый салат. Сейчас артистка весит почти 50 кг.