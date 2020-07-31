За победу на Евроолимпиаде по физике россиянке подарили Mercedes

Выпускнице подмосковной школы Алисе Бугровой за победу на Европейской олимпиаде по физике подарили новый "Мерседес". Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.

В течение шести дней школьница состязалась со сверстниками из пятидесяти стран мира и показала лучший результат. Получить высшее образование она хочет в России и собирается поступать в филиал МФТИ в Долгопрудном.

"Хотели бы, чтобы ты, твои друзья, талантливые и одаренные люди в разных точных науках не уезжали из России, а реализовывали весь свой потенциал, свой талант на нашей территории. Особенно на территории Подмосковья. И в знак твоего усердия, таланта мы хотим преподнести тебе вот этот подарок!" — поздравил Алису глава Московской области Андрей Воробьёв.

Собрал этот автомобиль завод Mercedes, который находится в подмосковном Солнечногорске. У машины двигатель мощностью в 150 лошадиных сил, кожаные кресла и ЖК-дисплей.