Учебный год в России может начаться позже

Учебный год в России может начаться позднее привычной даты максимум на два месяца. Либо первое время учиться школьники и студенты будут дистанционно.

Это произойдет, если в России случится вторая волна коронавируса.

"Уже сегодня университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Второй вариант — совсем критический, мы на него не рассчитываем, хотя к нему готовы: начать учебный год в дистанционном режиме", — пояснил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Сейчас же идет подготовка к новому учебному году, который должен стартовать 1 сентября.

Ранее "Правда.Ру" писала советы иммунолога о запуске нового учебного года. Руководству школ рекомендуют позаботиться о пожилых сотрудниках. Их можно временно отстранить от работы, провести для них специальный профилактический курс, либо отправить школы на длительный карантин. Последний вариант наиболее вероятен при вспышке заболевания. То есть если заболеет один из детей или сотрудников, всё учебное заведение должно быть закрыто.