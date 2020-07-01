Иммунолог назвал три варианта работы школ с 1 сентября

Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал, как будут работать школы с 1 сентября на фоне ситуации с коронавирусом. Он утверждает, что возможны следующие варианты.

По словам специалистов, в первую очередь нужно подумать о пожилых сотрудниках школ, возможно, их отстранят от работы. Во втором случае возможен специальный профилактический курс для таких педагогов. Третий вариант самый нежелательный — школы отправят на продолжительный карантин, но теперь это будет проще сделать, так как уже у всех есть опыт дистанционного обучения.

Последний вариант может быть в том случае, если вспышки коронавируса будут локальными. То есть, если кто-то из учащихся или сотрудников заразится коронавирусом, на карантин уйдет вся школа.

"Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно", — отметил Костинов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новый учебный год начнется в России с 1 сентября.