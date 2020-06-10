Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Не могу врать": Панин рассказал о побеге с похорон Кокшенова
На границе Украины и ДНР установили стелу "Россия"
Путин призвал внести IT-отрасль в национальный план
На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Адвокаты Михаила Ефремова больше не будут общаться с журналистами
"Флешка для Гааги": глава ДНР дал интервью Шарию
На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП
Ефремову "простят" наличие кокаина и марихуаны в крови
Открытие: искусственный мозг тоже нуждается во сне

Железнодорожные билеты будут продавать со скидками

Общество

Россиянам предлагают путешествовать по родной стране на поезде. Это могут быть туры выходного дня, туры в формате "поезд-отель", длительные туры на несколько недель.

В РЖД готовятся к росту спроса на железнодорожные поездки.

"Мы хотим верить в то, что желание людей путешествовать, изучать страну в итоге будет сильнее возможных страхов и сомнений. Тем более мы предпринимаем меры для минимизации риска подхватить вирус. С использованием железной дороги создаются туристические продукты, которые позволяют посетить максимально возможное количество городов", — пояснили в компании.

Также отметили, что сейчас идет разработка программ лояльности, акций и скидок, которые сделают поездки на поездах еще привлекательнее.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что работу возобновил "Аэроэкспресс". С 8 июня восстановлены рейсы в Домодедовском направлении. Поезда ходят каждые полчаса с 6 утра до 23:30.

Также в России вырос спрос на автодома. По оценке эксперта, это перспективный вид туризма, который сейчас находится в зачаточном состоянии. Проблема в том, что таким домам требуются специальные стоянки для зарядки аккумуляторов и обеспечения комфортных условий жизни.

Последние материалы
Путин призвал внести IT-отрасль в национальный план
Железнодорожные билеты будут продавать со скидками
На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Адвокаты Михаила Ефремова больше не будут общаться с журналистами
"Флешка для Гааги": глава ДНР дал интервью Шарию
Норильский нефте-разл﻿ив — причин катастроф всегда несколько
На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП
Ефремову "простят" наличие кокаина и марихуаны в крови
Открытие: искусственный мозг тоже нуждается во сне
Анджелина Джоли согласилась добровольно отдать детей Брэду Питту
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца

Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".

Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Российский шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Российский шоу-бизнес
Опубликованы результаты первого допроса Михаила Ефремова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Как сделать из Азербайджана врага России
Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?
Граждан РФ депортировали из Азербайджана за пропаганду христианства
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Матвейчев: поправки в Конституцию повысят реальный доход россиян
Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?
Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?
Зеленский назвал условие для восстановления отношений с Россией
Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности
Матвейчев: поправки в Конституцию повысят реальный доход россиян
Роль второй "иммунной системы" могут играть вирусы
Украинский политолог: русский язык на Украине нельзя просто вычеркнуть
Песков не признал наличие олигархов в России
Синий лук восстанавливает печень
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Доступные всем способы, способные замедлить старение
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ