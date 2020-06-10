Железнодорожные билеты будут продавать со скидками

Россиянам предлагают путешествовать по родной стране на поезде. Это могут быть туры выходного дня, туры в формате "поезд-отель", длительные туры на несколько недель.

В РЖД готовятся к росту спроса на железнодорожные поездки.

"Мы хотим верить в то, что желание людей путешествовать, изучать страну в итоге будет сильнее возможных страхов и сомнений. Тем более мы предпринимаем меры для минимизации риска подхватить вирус. С использованием железной дороги создаются туристические продукты, которые позволяют посетить максимально возможное количество городов", — пояснили в компании.

Также отметили, что сейчас идет разработка программ лояльности, акций и скидок, которые сделают поездки на поездах еще привлекательнее.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что работу возобновил "Аэроэкспресс". С 8 июня восстановлены рейсы в Домодедовском направлении. Поезда ходят каждые полчаса с 6 утра до 23:30.

Также в России вырос спрос на автодома. По оценке эксперта, это перспективный вид туризма, который сейчас находится в зачаточном состоянии. Проблема в том, что таким домам требуются специальные стоянки для зарядки аккумуляторов и обеспечения комфортных условий жизни.