В связи с эпидемией COVID-19 многие россияне стали проявлять интерес к автодомам. Согласно результатам исследования специалистов сервиса "Авито Авто", за четыре месяца этого года спрос на них вырос на 40%. О перспективах развития автомобильного туризма в России рассказал автомобильный журналист, ведущий "Автоликбез" Юрий Васильевич Гейко.
"Индустрия домов на колесах в России находится на нулевом, можно сказать зачаточном уровне. Дело в том, что эти дома начали продавать совсем недавно.
Этим домам нужны обязательные стоянки с розетками, с инфраструктурой, а не просто, их нельзя, например, в степи поставить, переночевать и дальше ехать. К тому же все равно долго так не проедешь — обязательно нужно куда-то подключаться, подзаряжать там аккумуляторы, обеспечивать инфраструктуру жизни.
Но у нас пока это не очень развито, хотя с нашими расстояниями это очень перспективное направление и бизнеса, и туризма. Но я думаю, что оно рано или поздно, особенно с повышением жизненного уровня наших людей, обязательно будет активно развиваться.
В домах этих есть обогрев электрический, в них можно ездить и зимой, но это очень сложно. Вы же понимаете, заносы, гололед и прочее. Как правило, это летний вид отдыха.
На самолет или на поезд иногда не купить билетов, а так сел с семьей и спокойно доехал, можно остановиться по пути где-то, наблюдать природу.
Этот вид туризма с каждым годом в России все больше и больше развивается, а в последние годы он вообще, так сказать, испытывает какой-то бум", — заключил эксперт.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.