В связи с эпидемией COVID-19 многие россияне стали проявлять интерес к автодомам. Согласно результатам исследования специалистов сервиса "Авито Авто", за четыре месяца этого года спрос на них вырос на 40%. О перспективах развития автомобильного туризма в России рассказал автомобильный журналист, ведущий "Автоликбез" Юрий Васильевич Гейко.

"Индустрия домов на колесах в России находится на нулевом, можно сказать зачаточном уровне. Дело в том, что эти дома начали продавать совсем недавно.

Этим домам нужны обязательные стоянки с розетками, с инфраструктурой, а не просто, их нельзя, например, в степи поставить, переночевать и дальше ехать. К тому же все равно долго так не проедешь — обязательно нужно куда-то подключаться, подзаряжать там аккумуляторы, обеспечивать инфраструктуру жизни.

Но у нас пока это не очень развито, хотя с нашими расстояниями это очень перспективное направление и бизнеса, и туризма. Но я думаю, что оно рано или поздно, особенно с повышением жизненного уровня наших людей, обязательно будет активно развиваться.

В домах этих есть обогрев электрический, в них можно ездить и зимой, но это очень сложно. Вы же понимаете, заносы, гололед и прочее. Как правило, это летний вид отдыха.