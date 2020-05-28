Смогут ли фитнес-клубы работать по новым правилам Роспотренадзора?

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные учреждения должны будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам, разработанным Роспотребнадзором.

В частности, сотрудники фитнес-клубов должны будут вести предварительную запись клиентов, а в спортзалах и бассейне должна соблюдать дистанция между людьми.

О том, насколько выполнимы требования ведомства, рассказала гимнастка, тренер, World Class Fitness Clubss, президент Федерации фитнес‑аэробики России Ольга Слуцкер.