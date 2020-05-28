Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Петербурге мошенники обманули слепую пенсионерку
Сотрудница банка в Кузбассе попалась на краже денег из кассы
Супруга Петросяна призналась, что перенесла сложную операцию
Пассажира рейса из Сочи задержали за дебош в самолете
Сотрудница турфирмы в Петербурге обманула клиентов на 5 млн рублей
Эксперт объяснил необходимость развития инновационной энергетики
Горного мастера обвиняют в гибели рабочих угольного разреза в Кузбассе
Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Юрист: заставить Facebook платить штрафы может только блокировка
Супружеская пара в Перми получила срок за растрату миллиарда рублей
Источник Правда.Ру

Смогут ли фитнес-клубы работать по новым правилам Роспотренадзора?

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные учреждения должны будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам, разработанным Роспотребнадзором.

В частности, сотрудники фитнес-клубов должны будут вести предварительную запись клиентов, а в спортзалах и бассейне должна соблюдать дистанция между людьми.

О том, насколько выполнимы требования ведомства, рассказала гимнастка, тренер, World Class Fitness Clubss, президент Федерации фитнес‑аэробики России Ольга Слуцкер.

"Требования Роспотребнадзора вполне реальны для выполнения. Это уже проходили наши коллеги из других стран. Единственное, что выполнение данных требований влечет за собой определенные расходы.

Для того, чтобы соблюдать необходимую дистанцию между людьми в бассейне нужно, чтобы на 25-метровой дорожке 3 человека, что весьма комфортно для тренировок.

Не будут ли данные требования останавливать клиентов?

Людей это не будет останавливать.

Думаю, что когда фитнес-центры возобновят работу, люди продолжат свои занятия.

Повторюсь, что все требования выполнить можно, просто это затратно", — заключила эксперт.

фитнес-клубы ольга слуцкер роспотребнадзор

В Совете Федерации оценили новые условия пособия по безработице

Общество

В Совете Федерации оценили решение президента продлить выплату максимальных пособий по безработице тем, кто потерял работу из-за коронавируса. Накануне Владимир Путин заявил, что такие пособия продлены до 1 октября.

сергей калашников пособие по безработице

В Совете Федерации оценили прогулки по расписанию в Москве

Общество

Жителям Москвы разрешили выходить на улицу. Правда, делать это можно только по расписанию, которое составят городские власти.

москва коронавирус инна святенко прогулки по расписанию

Жителя Крыма задержали по подозрению в похищении подростка

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего владельца фермерского хозяйства из Нижнегорского района, его подозревают в похищении подростка.

крым ск рф похищение

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом в пятницу

Общество

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Погода в Москве

"29 мая в период с 09:00 до 21:00 в столице ожидаются дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого могут доходить до 15-20 метров в секунду. Кроме того, возможен град", — прогнозируют синоптики.

В МЧС жителям Москвы напоминают, что нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также нельзя стоять под деревьями. Водителям напоминают о том, что нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В пятницу в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. 29 мая может стать самым дождливым днем в этом месяце.

Синоптики отметили, что также циклон принесет жителям столицы теплую погоду. В субботу температура воздуха поднимется до +23… +25 градусов.

А вот в воскресенье погода изменится. Днем будет прохладно — до +14… +19 градусов. 

На Кубани мошенники украли деньги, выделенные на нацпроект

Происшествия » Парад мошенников

В Краснодарском крае расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Согласие" и ее 43-летнего сына, который руководил предприятием по доверенности.

ск рф мошенничество краснодарский край
Последние материалы
Смогут ли фитнес-клубы работать по новым правилам Роспотренадзора?
Как убрать зубной налет
В Петербурге мошенники обманули слепую пенсионерку
Сотрудница банка в Кузбассе попалась на краже денег из кассы
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом в пятницу
Супруга Петросяна призналась, что перенесла сложную операцию
Пассажира рейса из Сочи задержали за дебош в самолете
Хозяйка Уморы: почему соболю со зверофермы нельзя в лес
Сотрудница турфирмы в Петербурге обманула клиентов на 5 млн рублей
Никита Джигурда готов объявить всех людей богами
Популярное
Новости Украины
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе

Киев получил индульгенцию на военный сценарий в Донбассе и сейчас испытывает ЛДНР на прочность, считает политолог Александр Дудчак.

Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Российский шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Василий Амирджанов Москва откроется для прогулок строгого режима Василий Амирджанов Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Роднина предложила убрать "засланных казачков" из российских СМИ
Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Россия и Япония готовы к диалогу
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Роднина предложила убрать "засланных казачков" из российских СМИ
Зачем Путин растянул победные торжества до августа
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Результаты теста на COVID-19 укажут в электронной медкарте
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ