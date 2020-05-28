После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные учреждения должны будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам, разработанным Роспотребнадзором.
В частности, сотрудники фитнес-клубов должны будут вести предварительную запись клиентов, а в спортзалах и бассейне должна соблюдать дистанция между людьми.
О том, насколько выполнимы требования ведомства, рассказала гимнастка, тренер, World Class Fitness Clubss, президент Федерации фитнес‑аэробики России Ольга Слуцкер.
"Требования Роспотребнадзора вполне реальны для выполнения. Это уже проходили наши коллеги из других стран. Единственное, что выполнение данных требований влечет за собой определенные расходы.
Для того, чтобы соблюдать необходимую дистанцию между людьми в бассейне нужно, чтобы на 25-метровой дорожке 3 человека, что весьма комфортно для тренировок.
Не будут ли данные требования останавливать клиентов?
Людей это не будет останавливать.
Думаю, что когда фитнес-центры возобновят работу, люди продолжат свои занятия.
Повторюсь, что все требования выполнить можно, просто это затратно", — заключила эксперт.
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