Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные ограничения должны работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.

Что изменится в работе спортивных организаций?

Согласно требованиям Роспотребнадзора, спортивные учреждения должны будут принимать посетителей только по предварительной записи.

На одного посетителей должны быть предусмотрена площадь не менее 4 квадратных метров.

Между тренажерами и другими спортивными объектами должно быть не менее 1,5 метров. Посетители, которые занимаются в группе, также должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

В бассейне на каждого посетителя должно быть 5 кв. метров площади зеркала воды или 10 кв. м дорожки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых дает возможность предприятиям, работающим в сфере красоты, постепенно возобновить свою работу после выхода из режима самоизоляции.