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Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные ограничения должны работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.

Что изменится в работе спортивных организаций?

Согласно требованиям Роспотребнадзора, спортивные учреждения должны будут принимать посетителей только по предварительной записи.

На одного посетителей должны быть предусмотрена площадь не менее 4 квадратных метров.

Между тренажерами и другими спортивными объектами должно быть не менее 1,5 метров. Посетители, которые занимаются в группе, также должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

В бассейне на каждого посетителя должно быть 5 кв. метров площади зеркала воды или 10 кв. м дорожки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых дает возможность предприятиям, работающим в сфере красоты, постепенно возобновить свою работу после выхода из режима самоизоляции.

бассейны фитнес-клубы роспотребнадзор

Медики просят у президента защиты

Общество

Медики просят избавить их от уголовного преследования. За защитой они обратились к президенту.

Открытое письмо президенту России написали представители Национальной Ассоциации Заслуженных врачей. Они призывают главу государства защитить их права.

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Эксперт: Тарифы ЖКХ могут заморозить из-за коронавируса

Общество

В Совете Федерации призывают не повышать тарифы на газ и электроэнергию в этом году связи с эпидемией коронавируса. Данную инициативу прокомментировал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.

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Политолог: парад и "Бессмертный полк" разделили ради безопасности

Общество

Парад Победы в России пройдет 24 июня. Такую дату назвал сегодня Владимир Путин.

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Строители отсудили у Филиппа Киркорова 2,3 млн рублей за ремонт замка

Шоу-бизнес

Судебный процесс тянулся около года, и в результате закончился фрагментарной победой истцов.

Филипп Киркоров не заплатил за отделку своего замка

25 мая Таганский суд Москвы частично удовлетворил требования частной строительной компании — с короля российской эстрады взыскали 2 282 000 рублей.

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Экс-чиновницу в Чувашии подозревают в махинациях на 40 млн рублей

Происшествия » Человеческий фактор

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главного бухгалтера республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

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