После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные ограничения должны работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.
Согласно требованиям Роспотребнадзора, спортивные учреждения должны будут принимать посетителей только по предварительной записи.
На одного посетителей должны быть предусмотрена площадь не менее 4 квадратных метров.
Между тренажерами и другими спортивными объектами должно быть не менее 1,5 метров. Посетители, которые занимаются в группе, также должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.
В бассейне на каждого посетителя должно быть 5 кв. метров площади зеркала воды или 10 кв. м дорожки.
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