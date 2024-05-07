Стейк из лосося будет бесподобным с этим горчичным соусом с добавлением свежего эстрагона
Горчичный соус с эстрагоном для лосося
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07.05.2024 10:39
Этот горчичный соус с эстрагоном имеет изысканный вкус, для его приготовления требуется всего лишь несколько ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
1 столовая ложка оливкового масла
2 столовые ложки мелко нарезанного лука-шалота
2 столовые ложки белого сухого вина
2 столовые ложки нарезанного свежего эстрагона
2 столовые ложки дижонской горчицы
Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу
Приготовление
Нагрейте масло в небольшой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук-шалот и готовьте около 2 минут.
Добавьте белое вино. Когда оно испарится, добавьте эстрагон и дижонскую горчицу.
Уменьшите огонь и готовьте, постоянно помешивая, пока соус не достигнет желаемой консистенции, около 2 минут. Приправьте солью и перцем. Вылейте соус на стейк лосося и подавайте.
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