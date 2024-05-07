Стейк из лосося будет бесподобным с этим горчичным соусом с добавлением свежего эстрагона

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Горчичный соус с эстрагоном для лосося

0:58
Еда

Этот горчичный соус с эстрагоном имеет изысканный вкус, для его приготовления требуется всего лишь несколько ингредиентов.

Горчичный соус с эстрагоном для лосося
Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2 столовые ложки мелко нарезанного лука-шалота
  • 2 столовые ложки белого сухого вина
  • 2 столовые ложки нарезанного свежего эстрагона
  • 2 столовые ложки дижонской горчицы
  • Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Приготовление

  1. Нагрейте масло в небольшой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук-шалот и готовьте около 2 минут.
  2. Добавьте белое вино. Когда оно испарится, добавьте эстрагон и дижонскую горчицу.
  3. Уменьшите огонь и готовьте, постоянно помешивая, пока соус не достигнет желаемой консистенции, около 2 минут. Приправьте солью и перцем. Вылейте соус на стейк лосося и подавайте.
Горчичный соус
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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