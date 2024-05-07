Стало известно об отказе ряда стран ЕС использовать прибыль от активов России

Politico: ряд стран ЕС отказался использовать прибыль от активов России

4:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ряд государств Евросоюза (ЕС) принял решение не использовать прибыль от ранее замороженных принадлежащих России активов, пишет американское Politico, ссылаясь на неназванных еврочиновников. По мнению источников издания, подобный шаг сопряжен с множеством финансово-юридических рисков.

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Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

ЕС заявил, что нейтральные страны могут отказаться от его плана использовать прибыль от замороженных активов России для покупки оружия для Украины, сообщили Politico шесть дипломатов ЕС.

Это предложение поступило в преддверии встречи 27 посланников ЕС в среду, на которой Бельгия, председательствующая в Совете, надеется заключить сделку по разблокированию финансирования для Украины.

Столицы, выступающие против военной помощи Киеву, могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи раздираемой войной стране, говорится в новом тексте, распространенном президентом в пятницу.

Это последняя отчаянная попытка привлечь на свою сторону страны ЕС, которые не являются частью НАТО, такие как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия, и которые потребовали освобождения от покупки боеприпасов. Другие ярые критики военной стратегии ЕС в Украине, такие как Венгрия и Словакия, также поддерживают это предостережение, о котором Politico впервые сообщило в апреле.

В марте Европейская комиссия предложила использовать 90% средств, полученных от замороженных суверенных активов России, на покупку оружия для Украины, а остальную часть направить на гуманитарную помощь. Этот план распространяется только на 192 миллиарда евро, которые находятся в распоряжении Euroclear, бельгийского депозитария ценных бумаг.

Однако отказ от участия не снимет всех опасений. Страны ЕС, которые также являются членами G7 — Германия, Франция и Италия — относятся к этому предложению с наименьшим энтузиазмом из-за юридических и финансовых рисков, сказал дипломат ЕС, пожелавший остаться неназванным, чтобы говорить свободно. Есть опасения, что эти столицы не поддержат сделку в среду.

Если соглашение будет одобрено, оно позволит ЕС перечислить от 2,5 до 3 миллиардов евро к июлю для укрепления обороны Украины от российской агрессии.

ЕС сокращает количество "подсластителей" Euroclear

Последнее предложение предусматривает несколько более жесткий подход к Euroclear — после жалоб со всего Европейского союза на то, что Бельгия предоставила финансовому учреждению привелигиованный режим.

ЕС вдвое сократил комиссию Euroclear с 3% до 1,5% от общей прибыли, что по-прежнему считается чрезмерным в некоторых столицах, включая Берлин.

Тем не менее, Euroclear сохранит миллиарды в качестве защиты от будущих рисков. Прибыль, накопленная до 15 февраля и оцениваемая примерно в 5 миллиардов евро, послужит страховкой от текущих и потенциальных новых судебных исков со стороны России, говорится в выдержке из текста, с которой ознакомился Politico.

Финансовое учреждение также сохранит 10 процентов от выручки, полученной в ближайшие годы, в качестве дополнительной защиты и может запросить дополнительное пополнение счета, если эта сумма будет сочтена недостаточной.

Согласно последнему тексту, за Национальным банком Бельгии остается последнее слово в вопросе о том, следует ли увеличивать размер буфера в случае возникновения новых рисков, но Комиссия может "возразить" против любого такого решения.

Страны ЕС недавно выразили свое недовольство решением Бельгии взимать 25-процентный корпоративный налог с прибыли Euroclear на сумму около 1,7 миллиарда евро в 2024 году. Правительство в Брюсселе отвергло эти обвинения, заявив, что деньги направлялись Украине.

Бельгия не упомянула этот вопрос в тексте, заявив, что он выходит за рамки ее предложения.

Но на высокопоставленных правительственных деятелей оказывается все большее давление, чтобы они публично объяснили, как эти деньги передаются Украине, сообщили два дипломата ЕС.