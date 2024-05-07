Рэпер Гуф обратился к сыну в честь дня рождения мальчика: если бы мы жили на одном континенте

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал своего 14-летнего наследника.
Рэпер Гуф разместил в своём "Инстаграме*" видео, на котором его сын-подросток Сэм от Айзы Долматовой говорит своё имя и дату рождения.
"Я Долматов Сэм Алексеевич. Пятое мая 2010 года", — сказал мальчик.
Рэпера огорчает разлука с ребёнком.
"Мы чаще всего с тобой на разных концах света! И вообще, меня было бы намного больше в твоей жизни, если бы мы жили хотя бы на одном континенте. Но всё как-то вот так. Я поздравляю тебя! Оставайся самим собой! Ты ужасно крутой", — написал артист в своё поздравительном посте.
У рэпера также есть дочка Тина от второго брака с Юлией Королёвой.
Ранее Айза Долматова показала переписку с Гуфом, в которой он просит её вернутся к нему.
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