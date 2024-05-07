Гарантия защиты на природе и в спорте: выбор страховки жизни и здоровья с учетом семейных планов

Эксперты компании "Согласие" рассказали, как выбрать страховку для семьи

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

При подборе полиса страхования жизни и здоровья для семьи необходимо учесть все запланированные виды активностей, чтобы обеспечить возможность получения страховых выплат в случае несчастных случаев, подчеркивают эксперты из страховой компании "Согласие".

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Особенно важно это в теплые весенние и летние дни, когда многие предпочитают проводить время на природе. Для тех, кто любит спокойные прогулки по живописным местам или горам, подойдут стандартные страховые программы. Однако для семей, предпочитающих более активный отдых, такой как сплавы на байдарках, спортивные походы по горам или исследование пещер, потребуется специальный полис, охватывающий риски, связанные с аматорским спортом, советуют специалисты.

Эксперты также отмечают, что страховой договор должен четко указывать размеры выплат за различные виды травм. Например, за перелом одной кости предплечья или большого пальца руки можно получить до 5% от застрахованной суммы. Максимальный размер страховки зависит от выбранного продукта и не может превышать пятилетний доход клиента или, в случае неработающих лиц или несовершеннолетних, 500 тыс. рублей.

Для детей возможно оформление страховки как на год, так и на короткий период, включая время пребывания в летних лагерях или участие в спортивных соревнованиях.