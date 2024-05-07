Клещи выбирают жертв по группе крови: проверьте, рискуете ли вы быть атакованными

Учёные обнаружили, что клещи предпочитают II группу крови

Ученые из Университета Масарика в Чехии провели исследование, которое показало, что клещи, переносящие болезнь Лайма, предпочитают кровь II группы, в то время как кровь группы III им наименее привлекательна.

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Для исследования использовался метод in vitro: кровь добровольцев размещали на фильтровальной бумаге в чашке Петри и наблюдали за выбором 100 нимфальных клещей, собранных в Руде, сообщает AAEM.

Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований in vivo для проверки результатов в естественных условиях, а также рекомендуют использовать ампутированные хоботки клещей или клещей, выращенных в стерильных условиях, чтобы избежать риска заражения.

На основе результатов предлагается, что люди, находящиеся в группе риска, должны принимать меры предосторожности для защиты от укусов клещей.