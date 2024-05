Клещи выбирают жертв по группе крови: проверьте, рискуете ли вы быть атакованными

Ученые из Университета Масарика в Чехии провели исследование, которое показало, что клещи, переносящие болезнь Лайма, предпочитают кровь II группы, в то время как кровь группы III им наименее привлекательна.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0