Клещи выбирают жертв по группе крови: проверьте, рискуете ли вы быть атакованными

Ученые из Университета Масарика в Чехии провели исследование, которое показало, что клещи, переносящие болезнь Лайма, предпочитают кровь II группы, в то время как кровь группы III им наименее привлекательна.
Для исследования использовался метод in vitro: кровь добровольцев размещали на фильтровальной бумаге в чашке Петри и наблюдали за выбором 100 нимфальных клещей, собранных в Руде, сообщает AAEM.
Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований in vivo для проверки результатов в естественных условиях, а также рекомендуют использовать ампутированные хоботки клещей или клещей, выращенных в стерильных условиях, чтобы избежать риска заражения.
На основе результатов предлагается, что люди, находящиеся в группе риска, должны принимать меры предосторожности для защиты от укусов клещей.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.